Spaans gerecht voert onderzoek naar naaste omgeving van president Equatoriaal-Guinea voor foltering van ontvoerde Spanjaarden

De Spaanse justitie heeft een onderzoek geopend naar de ontvoering en marteling van twee van Spaanse onderdanen, waarvan de belangrijkste verdachten drie familieleden zijn van de president van Equatoriaal-Guinea, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Twee verdachten zijn zonen van de president. Dat schrijft de Spaanse krant El País dinsdag. Een gerechtelijk bron bevestigde het nieuws aan het Franse persagentschap AFP, zonder in detail te treden over het onderzoek.

Het onderzoek zou zich volgens het artikel vooral richten tegen zonen Carmelo Ovono Obiang, die hoofd is van de buitenlandse inlichtingendienst, Nicolás Obama Nchama, minister en verantwoordelijk voor binnenlandse veiligheid, evenals de directeur-generaal van de presidentiële veiligheid, Isaac Nguema Endo.

De drie mannen zijn de drie hoogste veiligheidsfunctionarissen van de voormalige Spaanse kolonie. Ze worden er door de Spaanse rechtbank die verantwoordelijk is voor complexe en gevoelige zaken van verdacht in 2020 in Zuid-Soedan twee Spaanse burgers te hebben ontvoerd en met geweld naar Equatoriaal-Guinea te hebben meegenomen en hen herhaaldelijk gemarteld. De krant zegt inzage te hebben gehad in de politierapporten over het incident. De twee slachtoffers zouden opposanten geweest zijn van het regime in Equatoriaal-Guinea. Nog twee andere mannen werden op hetzelfde moment ontvoerd.

Nog volgens de krant geven onderzoeksrapporten van de politie aan dat de drie hoge functionarissen “deelnamen aan herhaalde martelsessies” tegen de vier mannen. Op basis van bekentenissen die ze zouden hebben gedaan, werden de vier tegenstanders veroordeeld tot zware gevangenisstraffen (60 en 90 jaar) voor deelname aan een poging tot staatsgreep tegen het staatshoofd.