De twintigers van nu hebben het nachtleven grondig door elkaar geschud: de lat ligt hoger, de regels zijn strenger

De helft van de twintigers gaat minder dan één keer per week uit. En als ze dan uitgaan, dan spreken ze sneller af op restaurant dan op café. “Het nachtleven is grondig door elkaar geschud”, zeggen jonge ondernemers met een voet (of twee) in het nachtleven. Het stamcafé ruimt baan voor een avondje barhoppen, en Tiktok bepaalt de muziek op de dansvloer.