2.500 bestuurders ontvangen verkeersboete twee keer door ‘foutje’ van politie

Mechelen/ Willebroek

Zo’n 2.500 bestuurders die in Mechelen of Willebroek een verkeersovertreding begingen, hebben mogelijk twee keer dezelfde GAS-boete ontvangen. Volgens de hervormde politiezone Rivierenland gaat het om een fout in de administratie. Wie het pv twee keer ontving, hoeft uiteraard maar een keer te betalen.