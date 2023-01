Braziliaan Gerson (Marseille) keert al terug naar Flamengo

De 25-jarige Gerson stapte in de zomer van 2021 voor 20 miljoen euro over van Flamengo naar Marseille. Hij kwam op vraag van toenmalig coach Jorge Sampaoli. Maar de Braziliaan past niet in de plannen van de nieuwe trainer Igor Tudor en mocht vertrekken. De laatste competitieduels zat hij niet meer in de selectie. Gerson verlaat Marseille na 61 wedstrijden met 13 goals en 10 assists.

Flamengo legt voor de aanvallende middenvelder, die ook voor AS Roma en Fiorentina uitkwam, 18 miljoen op tafel.