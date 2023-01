Aandeel van Tesla maakt nieuwe duik op Wall Street

Het aandeel van Tesla werd dinsdag opnieuw afgestraft op de beurs van New York: het maakte een duik van ruim 10 procent halverwege de handel. De Amerikaanse autofabrikant, die vorig jaar 65 procent aan beurswaarde zag verdampen, heeft in het laatste kwartaal van 2022 ruim 405.278 nieuwe Tesla’s afgeleverd. Dat was een nieuw record voor het bedrijf maar het resultaat bleef toch onder de verwachtingen. Analisten hadden minstens 420.000 leveringen verwacht. Zakenbank JPMorgan verlaagde ook het koersdoel voor Tesla.

Het is al het derde kwartaal op rij dat Tesla de verwachtingen niet kan inlossen. “We geloven dat Tesla een significant probleem aan de vraagzijde heeft”, schreef een analist van Bernstein in een rapport over het bedrijf van de flamboyante miljardair Elon Musk. “We menen dat Tesla zijn groeidoelstellingen zal moeten aanpassen, en zijn fabriekscapaciteit zal moeten afbouwen, of eraan vasthouden en wereldwijd de prijzen laten zakken, wat druk zet op de winstmarge”.

Over heel 2022 leverde Tesla 1,31 miljoen wagens af, een stijging met 40 procent. Maar daarmee werd de beoogde groei van 50 procent per jaar dus niet gehaald. De productie werd opgedreven tot 1,37 miljoen stuks (+47 procent).

Dinsdag raakte ook nog bekend dat Tesla in Zuid-Korea een boete heeft gekregen van 2,2 miljoen dollar (2,85 miljoen won) voor bedrieglijke reclame. Volgens de Zuid-Koreaanse concurrentieautoriteit kan de autonomie van een Tesla bij koud weer halveren, wat niet overeenstemt met de informatie van de fabrikant op zijn website.