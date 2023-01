Proef met gezamenlijke advocaat voor scheidende ouders boekt “verbluffende” resultaten: “Het voorbeeld dat we moeten volgen”

In Nederland loopt een opmerkelijk proefproject ten einde. Koppels met kinderen die in een moeilijke scheiding zijn verwikkeld, kregen niet twee tegenover elkaar staande advocaten, maar één gezinsadvocaat. Negen op de tien scheidende koppels in het project kwamen tot een vergelijk. “Een verbluffend resultaat”, zegt een Nederlandse familierechter. Vlaamse experts zijn even enthousiast. “Dit is het voorbeeld dat we hier moeten volgen.”