Even leken de Russen het door te hebben, maar toen ontdekten de Oekraïners nieuw fenomeen: hoe smartphones aan het front dodelijk zijn

Reddingsdiensten zochten dinsdag in Makijivka nog in het puin van wat ooit een school was. Russische rekruten zaten er samen. Een bericht met een smartphone verraadde de locatie. — © REUTERS

Eindejaar werd ook gevierd aan het front in Oekraïne. In een school in Makijivka, in het oosten van het land, zaten honderden Russische rekruten bij elkaar. Ver van hun thuis. En dus belden ze even de familie op om wensen uit te wisselen. Niet veel later richtten raketten een ravage aan: tientallen Russen kwamen om. Het was lang niet de eerste keer dat de Russische opmars in Oekraïne een dreun kreeg door smartphones.