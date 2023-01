Amper één assist in achttien wedstrijden. Nul speelminuten in de laatste officiële wedstrijd en de vijf matchen voordien slechts invaller. Voorlopig krijgt Charles De Ketelaere (21) nog krediet binnen AC Milan, maar de druk wordt nu wel opgevoerd. Het is stilaan tijd om te renderen. Vandaag om 12.30 uur op Salernitana?