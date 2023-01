Het Federaal Planbureau verwacht dat de inflatie in 2023 zal oplopen tot 5,3 procent (tegenover ruim 10 procent in 2022) en dat de spilindex in april zal overschreden worden. Maar wat betekent dat? Is dat goed of slecht nieuws? En wat mogen we van de arbeidsmarkt verwachten? Professor Economie Stijn Baert (UGent) blikt vooruit.