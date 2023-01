Duitsland weigert herstelbetalingen op te hoesten aan Polen voor Tweede Wereldoorlog

De Duitse regering heeft het Poolse verzoek tot onderhandelingen over herstelbetalingen ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog verworpen. Dat heeft het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken aangekondigd.

Volgens de Duitse overheid is de piste van herstelbetalingen en schadeloosstellingen voor de schade berokkend door de oorlog afgesloten, klinkt het in een communiqué van het ministerie. “Duitsland heeft niet de intentie om onderhandelingen over dat onderwerp op te starten.”

Polen schat de schade die nazi-Duitsland heeft toegebracht aan Polen op 1.300 miljard euro, bleek in september na een Poolse parlementaire onderzoekscommissie. Polen vraagt de Verenigde Naties nu om “samenwerking en steun, zodat Polen de herstelbetalingen voor de schade veroorzaakt door de Duitse agressie en bezetting tussen 1939 en 1945 kan ontvangen”.

Volgens Duitsland heeft Polen in 1953 al verzaakt aan herstelbetalingen, en heeft het land dat sindsdien meermaals bevestigd. Duitsland weigerde om die reden eerder ook al herstelbetalingen aan Griekenland. De Poolse conservatieve regering betwist echter de geldigheid van het akkoord uit 1953, en stelt dat het land toen onder druk van de Sovjet-Unie handelde.