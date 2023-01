Jonge Canadees (19) opgepakt voor bedreigingen aan parlement en ambassades

Een Canadese man van 19 jaar is dinsdag opgepakt en beschuldigd van het uiten van doodsbedreigingen en bedreigingen van terroristische aard op Twitter, die gericht waren tegen het Canadese parlement en enkele ambassades. Dat laat de Canadese politie dinsdag weten.

“De man publiceerde talrijke bedreigingen op Twitter, die gericht waren op Parliament Hill, het Ministerie van Defensie, de Ambassade van de Volksrepubliek China en de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika in Ottawa”, klinkt het in een persbericht. “Alle publieke bedreigingen worden ernstig genomen, ook uitlatingen op sociale media, zoals Twitter”, verklaarde Pascal Herbert, plaatsvervangend officier van het Integrated National Security Team van de Royal Canadian Mounted Police.

De jongeman, Daniel Houde, wordt beschuldigd van aanzetten tot angst voor terroristische activiteiten, het opzettelijk uiten van een dreigement om de dood te veroorzaken en het in brand steken, vernielen of beschadigen van een gebouw. De inwoner van Ottawa werd in hechtenis genomen en op borgtocht vrijgelaten. Hij moet op 18 januari voor de rechtbank verschijnen.