Colombiaanse guerrillagroepering ELN ontkent berichten over staakt-het-vuren

De linkse Colombiaanse guerrillagroepering ELN heeft dinsdag ontkend dat er een bilateraal staakt-het-vuren afgesproken is met de regering.

“De ELN-delegatie heeft met de regering van president Gustavo Petro geen enkel voorstel voor een bilateraal staakt-het-vuren besproken, dus er is nog steeds geen akkoord over deze kwestie”, aldus de verklaring, gepubliceerd op sociale netwerken, en ondertekend door het “centrale commando” van de rebellengroep.

De president had zondag aangekondigd dat de regering een staakt-het-vuren afgesproken had van zes maanden met de vijf belangrijkste gewapende groepen in het land.

“De deal geldt voor de linkse ELN-guerillabeweging, dissidenten van de al ontwapende FARC-beweging en drugsbendes. Het akkoord loopt tot 30 juni 2023. Een eventuele verlenging zal afhankelijk zijn van vooruitgang in de vredesonderhandelingen”, aldus Petro.