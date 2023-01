Rangers en Monaco willen Pacho (Antwerp)

Willian Pacho (21) ontwikkelt zich dit seizoen stormachtig bij Antwerp en dat is ook de buitenlandse topclubs niet ontgaan. Rangers FC uit Schotland en AS Monaco (van Philippe Clement) willen de Ecuadoraanse verdediger van Antwerp graag aanwerven.

Ze kwamen de speler al meermaals scouten en willen doorduwen, zo valt te horen bij betrouwbare Zuid-Amerikaanse bronnen. Pacho voetbalt pas sinds januari voor het stamnummer één - hij kwam over van Independiente del Valle - en is dit seizoen een vaste basisspeler. Hij maakte ook deel uit van de selectie van Ecuador op het WK. Of Antwerp wil meewerken, valt af te wachten, maar mocht het tot een transfer komen, dan lijkt het niet meer dan logisch dat RAFC de hoofdprijs vangt.