Blamage voor Kevin McCarthy: Republikeinen raken het niet eens over voorzitter van Huis van Afgevaardigden

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wordt dinsdag tijdens de openingszitting gestemd over een nieuwe voorzitter. De zogeheten ‘Speaker of the House’ is één van de belangrijkste functies in het Amerikaanse politieke bestel. De Republikeinen zijn het echter niet eens over wie de Democrate Nancy Pelosi moet opvolgen: 10 volksvertegenwoordigers stemden in de eerste ronde tegen hun eigen gedoodverfde kandidaat, Kevin McCarthy. Een blamage voor de partij, want voor het eerst in 100 jaar komt het zo tot een tweede ronde.

Officieel is McCarthy de kandidaat voor de Republikeinen, die bij de midterm-verkiezingen in november de controle over het Huis van Afgevaardigden overnamen van de Democraten, zij het met een erg nipte minderheid van 222 zetels op een totaal van 435. McCarthy had een absolute meerderheid van 218 stemmen in het Huis nodig – en kon zich dus amper 4 ‘neen’-stemmers in eigen rangen veroorloven.

McCarthy deed de afgelopen weken en maanden daarom al beloftes aan de extreemrechtse vleugel van zijn partij. Desondanks spraken 14 Republikeinen zich voor aanvang van de zitting al uit tegen de kandidatuur van de man. Vijf leden – de ‘Never Kevins’ – hadden zelfs al gezworen nooit voor McCarthy te zullen stemmen. “Hij is een afgevaardigde van de mainstream en het establishment, een pion, weinig meer dan een spreekbuis voor lobbyisten”, klonk het bij dat kliekje.

Eigen kandidaat

De relatief gematigde McCarthy kreeg dan ook al snel concurrentie binnen de eigen rangen: de extreemrechtse vleugel van de partij, na vier jaar Donald Trump extremer dan ooit, schoof Andy Biggs naar voren, die in de eerste ronde 10 stemmen wegsnoepte bij McCarthy, en zo dus een tweede ronde afdwong. “De macht ligt bij ons, het volk”, klonk het bij zijn medestanders. “Washington is kapot, de leden van dit Huis zijn gewoon de laatsten om het te beseffen.”

Op voorhand werd gespeculeerd dat McCarthy in dat geval een stap opzij zou zetten, maar na afloop van de stemming liet hij weten dat niet te zullen doen. Hij zei ook dat hij “al veel toegevingen had gedaan” aan de rechterflank van zijn partij, maar “nu klaar is met onderhandelen”. Het lijkt er dus op dat de situatie volledig geblokkeerd zit.

Andy Biggs — © Getty Images via AFP

Tweede ronde

Het Huis moet dinsdag bijgevolg voor het eerst in 100 jaar opnieuw stemmen over een nieuwe voorzitter. Een echt draaiboek voor wat er daarbij kan gebeuren is er niet: in 1923 werd er negen keer achtereenvolgens gestemd, tot een kandidaat het benodigde aantal stemmen achter zijn naam kreeg. En in 1869 waren er maar liefst 60 stemrondes nodig.

In principe kan het Huis de werkzaamheden ook opschorten, maar ook daar zijn 218 stemmen voor nodig, en de kans is klein dat de Democraten de Republikeinen aan die meerderheid zullen helpen. Zolang er geen voorzitter is, kunnen de nieuwe leden de eed niet afleggen, en kan het Huis dus ook geen wetten stemmen.

Belangrijke functie

De rol van speaker is één van de belangrijkste politieke functies in de Amerikaanse politiek. Hij of zij bepaalt de wetgevende agenda en de planning van het Huis, en maakt deel uit van belangrijke commissies.

Dat McCarthy die functie niet vlot binnenhaalde, wordt beschouwd als een blamage, en is erg schadelijk zijn geloofwaardigheid en die van zijn partij. Het zou bijvoorbeeld de Republikeinse plannen – om de regering van president Joe Biden stokken in de wielen te steken, of om een onderzoek naar vermeende misdaden van Hunter Biden (de zoon van de president) te starten – kunnen hinderen.

Opvolger Pelosi

De Democraten nomineerden dinsdag wel Hakeem Jeffries als voorzitter. Hij kan – gezien de Republikeinse meerderheid in het Huis – normaal gesproken geen voorzitter worden, maar zal dan wel Nancy Pelosi opvolgen als leider van de Democratische minderheid in het Huis. Hij wordt daarmee de eerste Afro-Amerikaan aan het stuur van een partij in het Amerikaanse Congres.