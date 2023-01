Eden Hazard voor het eerst sinds 11 oktober in de basis bij Real Madrid

Eden Hazard mag dinsdagavond eindelijk nog eens in de basis starten bij Real Madrid. Dat was al geleden van 11 oktober 2022 (1-1 uit bij Shakhtar Donetsk in de Champions League).

Glamoureus is de eerste basisplaats in bijna drie maanden voor Eden Hazard bij Real Madrid echter niet. Real neemt het - zonder een rits van zijn vedetten - dinsdag in de zestiende finales van de Spaanse beker op tegen CP Cacereno, een Spaanse vierdeklasser. Bovendien vindt de match plaats op verplaatsing, in een mini stadionnetje. Maar goed, Eden Hazard krijgt zijn kans en zal ze moeten grijpen. Voor Hazard worden het de eerste officiële wedstrijdminuten sinds het WK in Qatar.

Thibaut Courtois krijgt dinsdagavond rust, net als onder meer Benzema, Alaba, Vinicius, Modric en Kroos.

