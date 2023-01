Acteurs beschuldigd van misbruik niet meer welkom bij Franse Oscars: beloftevol talent meteen geschrapt

“Het is een schande, een regelrechte schande!’ riep actrice Adèle Haenel in volle César-uitreiking toen de van verkrachting beschuldigde regisseur Roman Polanski in 2020 de prijs voor beste regisseur kreeg. Twee jaar later willen de organisatoren elke nieuwe controverse vermijden nu er een gerechtelijk onderzoek loopt naar acteur Sofiane Bennacer wegens verkrachting. Wie ook maar enigszins in opspraak komt door seksueel wangedrag, is niet langer welkom op de ceremonie.

Het kan verkeren. In mei poseerde Sofiane Bennacer nog breed glimlachend op de rode loper van het festival van Cannes. Les amandiers (Forever young), de film over seks, drugs en drama in een Parijse toneelschool, dong toen mee naar de Gouden Palm. Het leverde de 25-jarige mannelijke hoofdrolspeler later dat jaar een nominatie op voor de César van meest beloftevolle acteur. Maar die prijs kan hij vergeten sinds het gerecht een onderzoek is gestart naar verkrachting en huiselijk geweld tegen vier van zijn ex-partners.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Remember Polanski

Hoewel de acteur zijn onschuld uitschreeuwt en hij nog niet in staat van beschuldiging is gesteld, schrapte de Académie des Césars hem prompt uit de lijst van genomineerden. “Uit respect voor de mogelijke slachtoffers”, klonk het. Nu heeft datzelfde organisatiecomité beslist dat al wie in het filmwereldje actief is en “in opspraak komt wegens seksueel of seksistisch wangedrag dat strafrechtelijk vervolgd kan worden”, niet langer welkom is op de uitreiking. Andere genodigden mogen op het podium evenmin “in naam van deze persoon” spreken, zelfs “indien hij of zij na de tweede stemronde als winnaar uit de bus zou komen”.

De Académie hoopt zo een herhaling van de Polanski-polemiek uit 2020 te vermijden. Die omstreden Pools-Franse filmmaker wordt ervan beschuldigd dat hij in 1975 een vrouw verkrachtte en twee jaar later in de Verenigde Staten een 13-jarig meisje drogeerde en verkrachtte. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa vóór het vonnis werd uitgesproken. Hoewel nog vrouwen hem van misbruik beschuldigden, kreeg Roman Polanski in 2020 toch de César voor beste regisseur voor “J’accuse”, zijn film over de Dreyfuss-affaire. Voor de zaal waar de uitreiking plaatsvond, werd de hele avond betoogd. En toen Polanski als winnaar uit de bus kwam en de zaal applaudisseerde, verlieten enkele actrices onder leiding van een ziedende Adèle Haenel de zaal. Polanski zelf stuurde die avond wijselijk zijn kat.

De nominatie (en latere winst) van Roman Polanski voor beste regisseur schoot heel wat Fransen in 2020 in het verkeerde keelgat. — © AFP

“Lynchpartij door de media”

De beslissing om Bennacer zijn nominatie te ontnemen, viel niet bij iedereen in goede aarde. Valeria Bruni-Tedeschi, regisseur van de film, noemde de aantijgingen “een lynchpartij door de media”. Ze gaf toe weet te hebben van de beschuldigingen, maar “ik zei de producenten dat deze geruchten me niet zouden stoppen en dat ik me niet kon voorstellen de film zonder hem te maken.” Ook haar halfzus, gewezen première dame Carla Bruni-Sarkozy, mengde zich in het debat: zij vindt dat Bennacers vermoeden van onschuld, “een van de fundamenten van de rechtsstaat”, geschonden is.

“Het vermoeden van onschuld is altijd heilig. Altijd”, zegt Christine Mussche, de advocate die slachtoffers bijstond in twee historische MeToo-processen tegen Bart De Pauw en Jan Fabre. “Net daarom pleit ik altijd voor de grootst mogelijke omzichtigheid én discretie zolang het onderzoek loopt. Zeker in situaties waarin het woord tegen woord is, kan je niet discreet genoeg zijn. Als er meerdere klachten naar boven komen, dan zit je echter in een MeToo-dynamiek, en de ervaring leert dat mensen niet gratuit dergelijke toch zware beschuldigingen uiten. Ik ken de Franse zaak uiteraard niet, ik kan alleen maar hopen dat de mensen van die Académie niet de vlucht vooruit hebben genomen, maar eerst goed hebben nagedacht, want de reputatie van die jonge acteur is er wel enorm door beschadigd.”