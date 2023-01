Hoe conservenmerk Bonduelle mee betrokken wordt in Russisch-Oekraïens conflict

‘Een boycot van ingeblikte groenten zou op zijn plaats zijn’. Het is maar een van de vele reacties op sociale media nadat berichten werden verspreid dat Bonduelle groenten in blik leverde aan Russische soldaten aan het front. Het bedrijf ontkent met klem en probeert te redden wat er te redden valt.

Het conservenbedrijf is een van de weinige Europese bedrijven die zijn activiteiten in Rusland heeft voortgezet sinds de oorlog in Oekraïne. En dat wordt hen niet in dank afgenomen, zo blijkt.

Want het onafhankelijke nieuwskanaal Yartsevo Live stuurde recent enkele foto’s de wereld in van Russische soldaten die hun kerstpakket kregen aan het front. Drank, sigaretten, vlees en vis in blik en… conserven van Bonduelle.

Volgens Yartsevo Live zouden 10.000 Russen zo een kerstpakket hebben gekregen.

Reacties bleven niet uit. In tal van landen werd al opgeroepen tot een boycot van de groenten in blik.

Intussen is ook de Russische directeur Eliseeva er bij betrokken. Zij zou banden hebben met de FSB, de Russische veiligheidsdienst. Dat wordt al langer beweerd. Maar nu de foto’s van de blikken wereldkundig zijn gemaakt wordt dat aangegrepen als bewijsmateriaal. Hoewel de vrouw staalhard ontkent en zegt dat Bonduelle inderdaad conserven heeft uitgedeeld, maar dan aan kansarme Russen en zeker niet aan Russische frontsoldaten. Ze ontkent ook de beweringen dat ze in een kaartje dat bij het kerstpakket zat de soldaten veel moed zou hebben gewenst.

Bonduelle Group, die zo ongewild aan het conflict wordt gelinkt, heeft intussen gereageerd en ontkent alle aantijgingen met klem. Ze blijven er bij dat ze kerstpakketten hebben geleverd aan minderbedeelden in Rusland, maar ontkennen dat ze Russische soldaten hebben bevoorraad en spreken van misleidende berichtgeving.

De Franse groep realiseert 5 procent van haar jaarlijkse omzet (zo’n 150 miljoen euro) in Rusland, waar 1.000 mensen werken.