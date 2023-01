Terrorist die onder meer Vlaamse mama doodde, riskeert zwaarst mogelijke straf: “Ironisch, Ann-Laure was tegen de doodstraf”

Met de zwaarst denkbare straf als inzet start maandag in New York het langverwachte proces tegen de Oezbeekse IS-terrorist Sayfullo Saipov (34). Op 31 oktober 2017 maaide hij met een gehuurde vrachtwagen negentien fietsers neer langs de Hudsonrivier, acht overleefden het niet. Onder de dodelijke slachtoffers Ann-Laure Decadt (31) uit Oostnieuwkerke, West-Vlaanderen. “Haar familie kijkt met verwachting en vrees uit naar het proces. Hopelijk komen er antwoorden“, zegt Johan Heymans, advocaat van de familie over de zaak waar zelfs de Amerikaanse justitieminister in tussenkwam.