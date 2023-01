“Als iemand haar ziet, zeg dat we op haar wachten”: Juliette (17) is al 50 dagen vermist, familie doet oproep

“We hadden gehoopt dat ze met de feestdagen terug thuis zou zijn. Maar ze gaf nog altijd geen teken van leven. We maken ons grote zorgen.” De familie van de 17-jarige Juliette Goormans uit Vedrin bij Namen is de wanhoop nabij. “Als iemand haar zou zien, zeg dat we op haar wachten om haar in onze armen te kunnen nemen”, zegt haar halfbroer.

Het parket van Namen en Child Focus weten zelf niet wat ze er moeten van denken. Een meisje van 17, verdwenen sinds half november. Ze moet toch ergens zijn. Maar ook op het opsporingsbericht kwamen nog geen tips die voor een doorbraak konden zorgen.

Een mooi meisje met bruine ogen, een zacht karakter, maar met psychische problemen, zo omschrijven vrienden haar. Iedereen zoekt mee en op sociale media wordt haar opsporingsbericht massaal gedeeld.

Op maandag 14 november rond 14.30 uur werd Juliette Goormans voor het laatst gezien in de winkel “Carrefour Market” aan de Gustave Guidetstraat in Vedrin. Sindsdien is ze spoorloos.

Juliette is 1m68 lang en slank gebouwd. Ze heeft bruine ogen, schouderlang bruin haar en een moedervlek boven haar lip. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een lichtblauw jack en zwarte sneakers met een witte zool, zo staat er in het opsporingsbericht dat de federale politie intussen heeft verspreid.

David, haar broer, dacht eerst dat ze weggelopen was. Maar hij gelooft niet meer in dat scenario, zegt hij aan Sudpresse. “Het is vijftig dagen geleden dat ze is vertrokken. Dat is veel te lang. Volgens hem heeft zijn zus mogelijk een ontmoeting gehad met iemand met foute bedoelingen.”

Juliette is een kwetsbaar meisje, dat weet iedereen. Als ze ontvoerd zou zijn, zegt haar familie, vragen we de daders om contact op te nemen. We willen haar terug bij ons. Zo snel mogelijk.

Noord-Frankrijk

Ook Yanny, haar halfbroer, is erg ongerust. “We slapen moeilijk, alle mogelijke scenario’s zijn al tientallen keren door ons hoofd gegaan. Wat kan er gebeurd zijn? Waar is ze. Als iemand haar ziet, zeg haar dat we op haar wachten om haar in onze armen te kunnen nemen”, zegt hij.

“We doen alles om haar te vinden”, zegt Etienne Gaublomme van het parket van Namen. Hij kent haar verleden. Ze is kwetsbaar en is in het verleden al eens verdwenen. In 2020 werd al eens een opsporingsbericht verspreid. Ze is toen in goede gezondheid gevonden in Noord-Frankrijk, in Bray-Dunes, aan de kust.

Wie Juliette Goormans heeft gezien of weet waar ze is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via avisderecherche@police.belgium.eu of via Child Focus op het nummer 116 000. Getuigenissen kunnen ook verstuurd worden via het gratis nummer 0800/30.300 van de politie. Aan Juliette wordt gevraagd om contact op te nemen om haar familie gerust te stellen.