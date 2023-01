PREMIER LEAGUE. Newcastle houdt leider Arsenal in bedwang, Brighton sloopt Everton zonder Trossard

De topper tussen Arsenal en Newcastle United heeft dinsdagavond geen doelpunten opgeleverd (0-0). In een potige partij met liefst acht gele kaarten slaagde geen van beide teams erin een doorbraak te forceren in het Emirates Stadium. Albert Sambi Lokonga bleef aan de bank gekluisterd bij de Gunners.

Arsenal behoudt ondanks de tweede puntendeling van het seizoen autoritair de koppositie in de Engelse eerste klasse met 44 punten, voor het Manchester City van Kevin De Bruyne, dat momenteel 36 punten telt en donderdag de kloof kan verkleinen tot 5 stuks als het met de volle buit aan de haal gaat op het veld van Chelsea. Newcastle is op zijn beurt derde met 35 eenheden.

Trossard ziet Brighton uithalen tegen Everton

Tegelijkertijd haalde Brighton op bezoek bij Everton de sloophamer boven (1-4). Voormalig Union-smaakmaker Kaoru Mitomu (14.) brak de ban voor de Seagulls. In enkele dolle minuten na de rust trokken Evan Ferguson (51.), Solly March (54.) en Pascal Gross (57.) de zege op overtuigende wijze over de streep. De late eerredder van Demarai Gray (90.+2) was niet meer dan een doekje voor het bloeden. Amadou Onana zat een schorsingsdag uit in het verliezende kamp, terwijl Leandro Trossard aan de overzijde 90 minuten toekeek langs de zijlijn. Brighton klimt naar de achtste plaats met 27 punten, Everton bengelt met 15 punten op de zestiende plaats maar net boven de degradatiezone.

Mitrovic zadelt Leicester-Belgen met stevige kater op

Verder moest Leicester voor eigen volk zijn meerdere erkennen in Fulham (0-1). De onvermijdelijke Aleksandar Mitrovic (17.), voormalig aanvaller van Anderlecht, prikte de enige goal van de confrontatie tegen de netten. Wout Faes, Timothy Castagne en Youri Tielemans maakten allemaal de 90 minuten vol bij de Foxes, waar Dennis Praet ontbrak met een rugblessure. Fulham wipt naar de zevende positie met 28 punten, Leicester volgt op de dertiende stek met 17 stuks.

Manchester United kent weinig problemen met Bournemouth

Manchester United hield ten slotte nog de drie punten thuis tegen Bournemouth (3-0). Casemiro (23.) effende halverwege de eerste helft het pad op Old Trafford na een slimme loopactie. Luke Shaw (49.) verdubbelde de marge al snel na de onderbreking en Marcus Rashford (86.) verzorgde het slotakkoord. De Red Devils benen Newcastle bij op de derde plaats met 35 eenheden en hebben bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld dan de Magpies.

