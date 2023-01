Weerbericht: Grijs, winderig en geregeld regen

Woensdag wordt grijs en winderig, met geregeld perioden met regen. De zuidwestenwind is vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee, met rukwinden tussen 60 en 70 km per uur. Het is erg zacht met maxima tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

In het noordwesten van het land wordt het woensdagavond overwegend droog, met mogelijk enkele brede opklaringen. Het blijft zacht met minima van 6 tot 9 graden.

Donderdagochtend zijn er in het westen enkele opklaringen. Elders hangen veel lage wolken. In de namiddag trekt een nieuwe, weinig actieve regenzone vanaf het westen over het land. Het blijft zacht, met maxima tussen 7 graden in Hoog-België en 11 graden in Vlaanderen.

Een wat actievere regenzone trekt vrijdag over ons land vanaf de kust. ”s Namiddags verschijnen in het noorden en het westen enkele opklaringen. In de Ardennen blijft het overwegend bewolkt met regen. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden.

Zaterdag wordt een winderige dag. Het is eerst droog met een wisselende bewolking, maar in de loop van de namiddag dringt een nieuwe regenzone het land binnen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

Zondag is het weer winderig en gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms regen of intense buien. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden.