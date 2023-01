Rusland stelt balans na aanval op Makijivka bij tot 89 doden

Bij de Oekraïense aanval op oudejaarsavond in Makijivka, een door Rusland bezette stad in de Oost-Oekraïense regio Donetsk, zijn 89 Russische militairen omgekomen. Dat heeft de Russische luitenant-generaal Sergej Sevrjoekov gezegd. Volgens Kiev kwamen bij de aanval zeker 400 Russische soldaten om, Moskou hield het tot voor kort op 63 doden aan Russische kant.

De aanval vond op nieuwjaarsdag – even na middernacht – plaats, en werd hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd met Amerikaanse Himars-raketten. Het Russische ministerie van Defensie heeft het over zes raketten, waarvan het er twee kon neerhalen. Het oude schoolgebouw in Makijivka zou dienst gedaan hebben als militaire barakken. De soldaten die er gestationeerd waren, zouden recent gemobiliseerd zijn.

De voornaamste oorzaak van de zware balans ligt, volgens generaal Sergej Sevrjoekov, bij het gebruik van private gsm’s door militairen, ondanks een verbod daarop. “Dat stelde de vijand in staat de richting en de coördinaten te bepalen van de locatie van de militairen om zo een raketaanval uit te voeren”, aldus nog de generaal, die zich sterk maakt dat de “nodige maatregelen” genomen zijn om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Tsjoelakivka

Dinsdag meldde het Oekraïense leger de Russische troepen ook zware verliezen te hebben toegebracht in de regio Cherson, in het zuiden van Oekraïne. Bij het dorp Tsjoelakivka zouden op oudejaarsavond bij een artillerieaanval troepen en militair materieel geraakt zijn, zo meldt de Oekraïense generale staf. “De verliezen van de vijand bedragen 500 doden en gewonden”, klonk het. De informatie is echter nog niet onafhankelijk geverifieerd.

Volgens de Oekraïense generale staf werden een dag later ook Russische eenheden in het dorp Fedorivka getroffen. Hoeveel slachtoffers daar gevallen zouden zijn, is niet bekendgemaakt.

Fedorivka en Tsjoelakivka liggen allebei aan de zuidoostkant van de rivier de Dnjepr in het door Rusland bezette deel van Cherson.