Sebastiaan (31) belandde op oudjaar op spoed met zware brandwonden: “Ik weet nog dat mijn halsstreek in brand stond”

Hij kucht nog elke twee minuten en de fluittoon in zijn oren is om gek van te worden. Maar het meest zit hij nog in met de mogelijke littekens in zijn halsstreek en gezicht. De Nederlander Sebastiaan Schaalje (31) is een van de elf slachtoffers die in de nieuwjaarsnacht met brandwonden werden opgenomen op de spoedafdeling van het Antwerpse ziekenhuisnetwerk ZNA. Zijn boodschap: alcohol en vuur gaan niet samen.