Spaanse kranten hard voor onzichtbare Eden Hazard tegen vierdeklasser: “Een verloren zaak”

Real Madrid heeft zich met een moeizame 0-1-zege tegen vierdeklasser Cacereño geplaatst voor de 1/8ste finales van de Copa del Rey, de Spaanse beker. Eden Hazard kreeg nog eens zijn kans in de basisploeg, maar kon zich niet manifesteren op een slecht veld. “Hij begon opnieuw met een wit blad, maar ging van het veld als een verloren zaak”, schreef de Spaanse sportkrant AS over zijn prestatie. Trainer Carlo Ancelotti, de eerste om te klagen over de grasmat, was mild voor onze landgenoot. “Voor kleine spelers is het moeilijk om hier te voetballen.”

Het was zo’n partij die voor spelers van Real Madrid geen pretje is. Een weekavond in de winter, op bezoek bij een vierdeklasser, in de beker, op een veld waarop je je comfortabeler voelt op laarzen dan op voetbalschoenen. Real had het dan ook niet makkelijk: het bleef lang 0-0 en Cacereño had ook mogelijkheden op de 1-0.

Geen cadeau voor Eden Hazard om zich daar in de gratie te spelen van trainer Carlo Ancelotti. Maar de realiteit is dat Hazard het daarmee moet doen. De laatste keer dat hij in de basis stond, was dat nog in de Champions League, op 11 oktober 2022 (1-1 uit bij Shakhtar Donetsk). Onze landgenoot liet op het aardappelveld van Cacereño de strohalm door zijn handen glippen. De Spaanse sportkranten hadden het over een onzichtbare Hazard.

“Hazard stelde nog maar eens teleur”, schreef Sport. “Hij was totaal onzichtbaar in een wedstrijd waarin hij niet één schietpoging ondernam. Ze zeggen wel eens dat sommige treinen maar één keer in je leven passeren, maar voor Hazard passeert hij ieder jaar opnieuw bij Real Madrid, al vier jaar lang. En telkens laat hij hem passeren. Hij kwam als een van de beste spelers van Europa en de revelatie van het WK 2018, maar hij putte het geduld van de fans uit met teleurstellende prestaties, de bekermatch tegen Cacereño was weer zo een. Hazard kreeg de kans iets te tonen nadat hij in een interview had gezegd dat dit zijn jaar zou worden. Hij ondernam niet één doelpoging, niet één dribbel, gaf geen enkele voorzet, maar verloor vijf keer de bal en won slechts één duel. Daartegenover stond één sleutelpass. Teleurstellend. Ancelotto besloot hem naar de kant te halen en de jonge Álvaro Rodríguez een kans te geven. Meteen erna scoorde Rodrygo.”

Camping Hazard

“Hazard begon opnieuw met een wit blad, maar ging van het veld als een verloren zaak”, schreef AS. “Hij kampeerde links en centraal voorin. Het blijft een onverklaarbare zaak dat Hazard, intussen vier jaar geleden, in enkele maanden van Galáctico veranderde in een onzichtbare. Zijn het de krachten of de goesting die hem in de steek laten? Wie zal het zeggen? Ancelotti neemt hem altijd maar in bescherming op zijn persconferenties en probeert hem moed in te spreken, maar houdt hem wel uit de ploeg.”

Ook nu was de Italiaanse coach -naar buiten toe- positief over onze landgenoot, die in de 68ste minuut werd gewisseld, een minuut voor Rodrygo scoorde na een knappe dribbel.

“Ik ben tevreden over wat Eden getoond heeft. Het is moeilijk om spelers individueel te beoordelen. Het was een wedstrijd die we niet gewend zijn. Vooral de kleinere spelers als Hazard en Rodrygo hebben daar het meest last van, maar Hazard heeft gedaan wat hij moest”, zei Ancelotto.

Die andere kleine speler, de Braziliaan Rodrygo, besliste wel de match.

De Real-coach was niet te spreken over de staat van het veld. “Daarop kun je niet voetballen. Voor mij is dit een andere sport. Het is mooi dat kleine ploegen zich kunnen meten met grote clubs. Dat is mooi voor de fans, maar de fans willen ook goed voetbal zien.”