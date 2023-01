18 doden bij dubbele aanslag in het centrum van Somalië

Bij een dubbele zelfmoordaanslag in het centrum van Somalië zijn woensdagochtend zeker achttien mensen om het leven gekomen. Meerdere anderen raakten gewond toen de twee aanslagplegers twee auto’s in Mahas tot ontploffing brachten, zo bevestigen veiligheidsbronnen en getuigen. De islamistische terreurmilitie Al-Shabaab heeft via haar propagandaradio Andalus de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.