Sint-Truiden

De toekomst van de kleinste en goedkoopste bioscoop van Limburg ‘de Cameo’ in Sint-Truiden is onzeker. Eigenaar Trudo Carlier maakt tegenwoordig 3 euro verlies per ticket, maar heeft deze maand wel nog een overleg met de stad over de filmzaal. “De torenhoge energieprijzen maken het stilaan onmogelijk.”