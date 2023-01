Pasgeboren geitje in plastic zak gedumpt aan voordeur, zelfs navelstreng hing er nog aan

Lanaken/Oudsbergen

In Lanaken is dinsdag in de vooravond een pasgeboren geitje in een plastic zak voor een deur van een huis gedumpt. De bewoners belden de politie die op hun beurt het Natuurhulpcentrum (NHC) contacteerden. Daar wordt het diertje nu verzorgd tot er een nieuwe ‘betere’ thuis is gevonden.