Hij wou absoluut nog Nieuwjaar vieren, dag later was bakker Lieven (82) overleden: “Troost dat we zondag nog samen waren”

Bakker Lieven Bossuyt (82) is overleden. Het afscheid van de bekende middenstander in Ekeren komt voor velen als een verrassing. Ook voor de familie. “We hebben zondag met z’n allen nog Nieuwjaar gevierd. Vader was toen wat kort van adem, maar wilde absoluut mee feesten”, vertelt zoon Rik. Maandagmorgen vond zoon Geert zijn vader dood op zijn stoel aan tafel.

Zondag vierde Lieven Bossuyt nog Nieuwjaar met zijn kinderen en familie. Het zou de laatste foto worden, met z’n allen samen. “Het is een troost dat vader niet heeft geleden en dat we zondag nog samen waren”, zegt Geert. De familie Bossuyt en zeker Lieven en zijn echtgenote Lutgard (Lut) Mannaerts waren een begrip in de buurt. Lut overleed vorig jaar op 11 juli. “Vader heeft het daar altijd moeilijk mee gehad”, vertelt Rik. “Ze kenden elkaar al van hun twaalfde jaar.”

Lieven Bossuyt werd op 31 mei 1940 in het West-Vlaamse dorpje Vichte (Anzegem) geboren. Lut Mannaerts was van Borgerhout afkomstig. Haar vader was kantoordirecteur bij de toenmalige Kredietbank. Hij kreeg verschillende posten en kwam zo in Vichte terecht. “Ze hebben in Vichte dus hun kindertijd beleefd. Ze hebben daar samen hun plechtige communie gedaan”, vertelt Rik. (Lees verder onder de foto)

Lieven Bossuyt in zijn bakkersatelier. Heel Ekeren kende de man, die ook actief was in het verenigingsleven, als supporter van Germinal en als deelnemer aan internationale wedstrijden voor zoetigheden. — © rr

Toen de familie Mannaerts naar Kapellen verhuisde omwille van het werk van vader, bleven ze contact houden met de Bossuyts. Lieven ging intussen in de leer bij de bekende bakker Robert Baelde in Brussel.

“Daar heeft hij zijn voorliefde voor de bereiding van marsepein opgedaan”, vertelt Geert. Lieven en Lut huwden in 1964 in Kapellen. Eén jaar later op 1 september openden ze aan de Oorderseweg in Ekeren hun zaak. “Ons moeke gaf snit en naad in Mater Salvatoris in Kapellen, maar besloot haar man te helpen in de bakkerszaak. Ze werd het gezicht van luxebrood- en banketbakkerij Bossuyt”, vertelt Rik.

Kip aan spit

“Ondanks de harde stiel hebben Lieven en Lut drie kinderen grootgebracht: Rik (57), Els (54) en Geert (53). ”Veel tijd voor ontspanning na het werk was er niet. En toch hebben we als kind veel aan onze ouders gehad“, vertelt Els. “We waren altijd samen. Vader begon zijn shift om 7 uur ‘s avonds en werkte de nacht door. ’s Morgens ontbeten we samen, de kinderen soms nog in pyjama“, weet Rik. ”Zondagavond kwam de familie, ook uit West-Vlaanderen, samen in onze keuken en aten we kip aan spit met frieten“, weet Els nog. (Lees verder onder de foto)

Lieven en Lut Bossuyt-Mannaerts bij 50 jaar bestaan van de bakkerij. — © rr

Lieven en Lut bouwden de zaak verder uit. In de beginjaren werden de pistoletjes en brood nog aan huis besteld. Koffiekoeken en taart, dat was iets voor de zondag. Lieven specialiseerde zich verder in het bereiden van marsepein en zijn taarten en gebak leken echte kunstwerkjes. Lieven was ook 8 jaar voorzitter van de Richmont Club, een internationale groepering van bakkers en banketbakkers.

Lieven hield van Ekeren. Geen evenement, of Lieven leverde de gebakjes en zoetjes. Hij werd lid van de Vriendenkring Ekeren-Andernach, de zusterstad van Ekeren. “Ik herinner me nog de zomer van 1988. We reden toen met onze camionette volgepropt met taarten, koffiekoekjes en nog allerlei zoetigheden naar Andernach. Het was me daar een feestje”, vertelt Rik. Lieven was ook een fervente supporters van Germinal. Toen de voetbalclub opging in Beerschot, koos hij opnieuw voor zijn oude club Waregem. Niemand in Ekeren heeft hem dat toen kwalijk genomen.

Opvolging door zonen

De zonen Rik en Geert volgden het voorbeeld van vader. Geert specialiseerde zich als patissier-chocolatier en Rik is de bakker. Els werkt even mee in de zaak, maar koos uiteindelijk voor een andere job. In 2000 lieten Lieven en Lut de zaak over aan hun beide zonen. Geert heeft zich op internationaal niveau ook al laten opmerken. Hij was aanwezig in het Belgisch paviljoen op de wereldexpo in Shanghai in 2010.

De uitvaartplechtigheid voor Lieven Bossuyt heeft woensdag 11 januari om 10 uur plaats in de Sint-Lambertuskerk in Ekeren.