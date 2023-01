VIDEO. Daar is Leo! Wereldkampioen Messi gearriveerd in Parijs en traint vandaag weer mee met PSG

Iets meer dan twee weken na de WK-finale is Lionel Messi gearriveerd in Parijs, waar hij de trainingen bij zijn club PSG zal hervatten. Messi verbleef na de wereldtitel in Argentinië, waar hij genoot van tijd met familie en vrienden en tal van feestjes. De Argentijn arriveerde gistermiddag in Parijs en zal vandaag voor het eerst weer meetrainen.

Vrijdag speelt PSG in de beker tegen Châteauroux, maar vraag is of hij al zo snel in actie komt. De volgende afspraak is de competitiematch op 11 januari tegen Angers. Het contract van de 35-jarige Messi loopt op het einde van dit seizoen af, maar de kans is groot dat hij dat zal verlengen.