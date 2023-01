Het gezin droomde al lang van een plek in het groen. — © BERT DE DEKEN

Retie

Frank Verschueren (34) en Annelies Demeulenaere (37) zochten twee jaar naar een stuk bosrijk gebied om er een buitenverblijf neer te zetten. Wat eerst een bungalow moest worden, werd een tiny house. Zo was dinsdag te zien op VTM. Inmiddels staat het piepkleine huis in Retie. “Elk weekend kunnen we hier loskoppelen van ons jachtig leven tijdens de werkweek.”