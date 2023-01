Opnieuw meer Vlaamse werklozen

Vlaanderen telde eind december 184.776 werklozen. Dat is een stijging met 1,6 procent in vergelijking met december een jaar eerder. De werkloosheidsgraad eind december komt daarmee uit op 5,8 procent, tegenover 5,7 procent eind 2021.

Ook in november was er al een stijging van de werkloosheid in Vlaanderen, met 0,8 procent. Het ging toen om de eerste stijging in ruim anderhalf jaar.