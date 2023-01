‘Star wars: the empire strikes back’ (1980). Hebben we allemaal een ‘dark side’? — © ISOPIX

Is de mens van nature goed of is de mens slecht van karakter en is die goedheid slechts een culturele schijn? Persoonlijk denk ik dat de vraagstelling verkeerd is. Dat met het woord “slecht” bedoeld wordt: “nog natuurlijk zoals onze oerouders”. Homo homini lupus, luidt het gezegde: de mens is een wolf voor zijn naaste.