Twintiger “sloeg in paniek” toen hij na dolle achtervolging recht op agenten afreed: “Ik besef dat ik moet boeten”

Een patrouille van de federale wegpolitie die op 29 november toezicht hield op de E19 in Brecht merkte daar een Franse Renault Twingo op waarvan de bestuurder zich verdacht gedroeg. “Hij wendde zijn gezicht af en zette zijn kap op bij het voorbijrijden”, zei het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De politieploeg wilde hem aan de kant zetten maar daar had de bestuurder, de 24-jarige Mehdi M. uit Noord-Frankrijk, geen oren naar. “Hij vluchtte en maakte onderweg tal van overtredingen waarbij hij zijn eigen leven en dat van medebestuurders in gevaar bracht”, aldus het OM. “Hij haalde langs rechts in en reed over de pechstrook. De politie moest snelheden tot 200 km/u halen om hem bij te benen.”

Recht op agenten afgereden

De achtervolging kwam tot haar einde aan de Kennedytunnel, waar de politie het verkeer tot stilstand had laten brengen om de vluchtende M. zo te dwingen te stoppen. De Fransman probeerde zich nog een weg te banen door de file, hij reed daarbij verschillende auto’s aan. “Aan het einde van de tunnel hadden twee inspecteurs zich opgesteld om hem tegen te houden, met hun vuurwapen sommeerden ze hem te stoppen”, legde de aanklaagster uit.

“Dat deed hij niet, hij reed net versnellend op hen af, om hun leven in veiligheid te brengen moesten ze wegspringen.” M. crashte tegen een politiewagen en probeerde nog te voet te vluchten, hij werd uiteindelijk uit het struikgewas aan het Galgenweel geplukt. De man had drugs in de auto liggen en was ook onder invloed van softdrugs.

Aanvankelijk wilde het parket hem vervolgen voor poging tot doodslag, maar woensdag zijn de feiten gekwalificeerd als gewapende weerspannigheid. De twee inspecteurs die moesten wegspringen stelden zich burgerlijke partij, een van hen kwam zwaar ten val en was bijna een maand arbeidsongeschikt.

Ze eisen ook allebei een morele schadevergoeding. “Ik wil de emotionele impact van die gebeurtenis benadrukken. Ik heb mijn collega maar net op tijd zien wegspringen, ik dacht echt dat hij geraakt zou worden.” Het parket vorderde tegen Mehdi M. een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 800 euro.

“Was in paniek”

Volgens de advocaat van de Fransman was zijn cliënt in paniek en vluchtte hij daarom weg. “Dat hij met 200 km/u over de pechstrook reed, toont zijn pure paniek aan. Die paniek was al compleet en dan zag hij die politiemensen met getrokken wapen”, pleitte meester Brecht Horsten. “Hij erkent zijn fout en heeft spijt van wat er gebeurd is, maar spijt is wijsheid die te laat komt.”

Mehdi M. was zijn verjaardag gaan vieren in Amsterdam en had wat softdrugs gekocht en was onder invloed. “Met dat besef zag hij die politieauto en omdat hij wist dat hij iets verkeerd deed heeft hij zijn kap opgezet.” Horsten vroeg de rechter om rekening te houden met dat panikeren en pleitte voor een werkstraf omdat zijn cliënt een blanco strafblad heeft. In België dan toch, in zijn thuisland werd de Fransman al veroordeeld tot drie jaar cel voor drugshandel.

Mehdi M. zelf noemde de feiten een ‘stommiteit’ en gaf aan zelf geschokt te zijn. “Ik wil me nog eens excuseren, ik weet dat ik hiervoor moet boeten.”