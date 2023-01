Voedselbank in Sint-Truiden overstroomd, honderden mensen kunnen niet naar voedselbedeling

Bij voedselbank Team Hope op de Regielaan in Sint-Truiden is woensdagvoormiddag een hoofdwaterleiding gesprongen. Daardoor kwam het hele gebouw onder water te staan en kan de voedselbedeling woensdag niet doorgaan. “Normaal zouden er 600 mensen komen.”

“Vanochtend kreeg ik rond 9 uur een telefoon dat het hele gebouw overstroomd was”, zegt voorzitter Jean-Paul Mathijs van Team Hope. “Het water stond 15 à 20 centimeter hoog. Naast water stroomde er ook zand door het gebouw. Daardoor hebben we de voedselbedeling van deze namiddag moeten afgelasten. Normaal gezien gingen er 600 mensen komen.”

“Qua voeding is er gelukkig bijna niks verloren gegaan. Er is wel veel schade aan de kledij. Er moet ongeveer een bestelwagen vol kleren weggegooid worden. En het grootste probleem is dat veel mensen een week moeten wachten voor ze weer voedsel kunnen komen halen. Veel van hen kijken daarnaar uit.” JCr

© Jozef Croughs