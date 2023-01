Rusland wijt dodelijke raketaanval aan “massale gebruik van mobiele telefoons” door soldaten

Volgens Kiev zouden zo’n 500 Russische soldaten omgekomen zijn door hun Himars-aanval op een oude school in Makijivka, een door Rusland bezette stad in de regio Donetsk. Rusland beweerde eerder deze week dat de aanval 63 levens had geëist, maar stelde dat aantal woensdag bij naar 89. “Het dodental werd verhoogd, nadat nog meer lichamen onder het puin waren gevonden”, zei de Russische luitenant-generaal Sergej Sevrjoekov in een videobericht.

Sevrjoekov zei nog dat intussen de “nodige maatregelen” getroffen zijn, zodat dergelijke incidenten in de toekomst vermeden kunnen worden. Er werd ook een onderzoek opgestart naar de omstandigheden van het incident.

Het Russische ministerie van Defensie wijt de aanval aan het “massale gebruik van mobiele telefoons” door de soldaten. “Daardoor kon de vijand de coördinaten van de locatie van militairen lokaliseren en bepalen voor een raketaanval”, zei het ministerie in een mededeling. Geolocatie door het gebruik van gsm’s is volgens experts één van de mogelijke verklaringen, maar niet noodzakelijk de enige.

“Diepgaande militaire mislukking”

Het is duidelijk dat de raketaanval veel frustratie oproept langs Russische zijde. Zelfs pro-Russische militaire bloggers melden dat het werkelijke dodental veel hoger is dan wat het Kremlin beweert. De ‘milbloggers’ richten hun woede alleen op de Russische militaire commandanten, niet op president Poetin, die zich nog niet publiekelijk heeft uitgelaten over de aanval. Ook de Oekraïense president Zelenski heeft nog geen uitspraak gedaan over de aanval.

Archangel Spetznaz Z, een blogger met meer dan 700.000 volgers op Telegram, reageerde woedend op het incident: “Wie kwam er op het idee om een groot aantal militair personeel onder te brengen in één gebouw? Zelfs een idioot begrijpt dat er dan maar één raketinslag nodig is om veel slachtoffers te maken.”

Ook het Amerikaanse Institute for the Study of War verwijt het Russische commando “criminele nalatigheid”, omdat het zijn troepen niet in kleinere groepen verspreidde, weg van de frontlinie. “Zulke diepgaande militaire mislukkingen bemoeilijken Poetins inspanningen om de Russische pro-oorlogsgemeenschap te sussen en het dominante verhaal in de binnenlandse informatieruimte te behouden”, schrijft de denktank.