Microsoft laat voor het eerst vakbond toe

Het Amerikaanse technologieconcern Microsoft laat voor het eerst in zijn 47-jarige geschiedenis een vakbondsafvaardiging toe. Dat gebeurt op vraag van de werknemers in het videogamefiliaal ZeniMax Studios. Dat bedrijf ontwikkelde onder meer het populaire spel ‘Doom’.

Microsoft volgt daarmee een trend, want eerder waren er ook al pogingen bij andere techbedrijven zoals Apple, Amazon en Google om een vakbondsvertegenwoordiging op de werkvloer toe te laten. Die strijd houdt volgens kenners dan weer verband met de sterk stijgende levensduurte.

De vakbond CWA (Communications Workers of America) reageert verheugd op de toelating van een vakbondsvertegenwoordiging bij Microsofts dochter ZeniMax. “Veel bedrijven hebben bewust een ontradingsbeleid gevolgd. Microsoft vaart een andere koers, waar de bedrijfscultuur van zal kunnen profiteren, net als de dienstverlening aan klanten”, aldus CWA-voorziter Chris Shelton. Hij hoopt dat dit kan dienen als “een voorbeeld voor de industrie”.

De vakbond zal zo’n 300 kwaliteitscontroleurs vertegenwoordigen bij ZeniMax Studios, die werken in Maryland en Texas. De bond zou in de toekomst moeten onderhandelen over collectieve loon- en arbeidsvoorwaarden.