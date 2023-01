Eerstejaarsstudente ULB meegesleurd van populair wandelpad en verkracht op campus: verdachte aangehouden

Op de Solbosch-campus van de Université Libre de Bruxelles (ULB) is op 28 december van vorig jaar een jonge studente verkracht. Dat melden Sudpresse en La Dernière Heure. Het Brusselse parket bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar de feiten en meldt dat een verdachte onder aanhoudingsbevel werd geplaatst door de onderzoeksrechter. “In het belang van het onderzoek zullen we hier niet verder over communiceren”, klinkt het bij het parket.