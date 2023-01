Britse premier Rishi Sunak wil wiskunde verplichten voor leerlingen tot 18 jaar

De Britse premier Rishi Sunak wil dat alle leerlingen in Engeland tot achttien jaar wiskunde krijgen. Dat zou staan in zijn eerste speech van het nieuwe jaar, schrijft de Britse omroep BBC.

Volgens Sunak “moeten we onze houding tegenover rekenvaardigheid herzien”. “In een wereld waarin gegevens overal aanwezig zijn en statistieken de basis voor veel jobs vormen, zullen de jobs van onze kinderen meer analytische vaardigheden vereisen dan ooit tevoren”, aldus de premier. “Onze kinderen zonder deze vaardigheden de wereld in sturen, is onze kinderen in de steek laten”.

Ongeveer de helft van de leerlingen tussen zestien en achttien jaar volgt nog wiskunde in een of andere vorm. In het Verenigd Koninkrijk is wiskunde volgen tot je achttiende momenteel niet verplicht. Het is niet duidelijk hoe Sunak andere leerlingen, in richtingen waar het vak wiskunde minder belangrijk is, toch deze vaardigheden wil bijbrengen.

Maar voordat Sunak zijn plan in werking kan stellen, zal er iets moeten gebeuren aan het zware tekort aan wiskundeleerkrachten, waarschuwen experten. De reacties vanuit de onderwijswereld op het nieuwe plan zijn dan ook gemengd.