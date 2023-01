Nu al vergeleken met Pep Guardiola en razend populair bij fans: Vincent Kompany is ‘hot’ in Engeland

De leerlingen van Pep Guardiola domineren het Engelse voetbal: Mikel Arteta is leider met Arsenal in de Premier League, Vincent Kompany leidt de Championship met Burnley. Onze 36-jarige landgenoot blijft indruk maken en is stilaan een hype in Engeland. Zijn voetbal wordt al vergeleken met dat van Guardiola, zijn naam wordt zelfs al genoemd om de Spaanse topcoach ooit op te volgen bij Manchester City.