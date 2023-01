Arbeider gewond bij onderhoudswerken in gevangenis Brugge, heel complex zit zonder verwarming

In de Brugse gevangenis is woensdagochtend een arbeider gewond geraakt toen hij enkele onderhoudswerken wilde uitvoeren aan het verwarmingssysteem. Door het incident zit de hele Brugse gevangenis zonder verwarming.

De arbeider van een externe firma moest woensdag in de gevangenis een gepland onderhoud uitvoeren. Om nog onduidelijke redenen liep het fout, en de man liep eerstegraads brandwonden op. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar hij is niet in levensgevaar.

“Door het incident is het hele verluchting- en verwarmingssysteem van de gevangenis defect”, zo zegt het Gevangeniswezen. “Het probleem wordt onderzocht, en we doen er alles aan om het zo snel als mogelijk te herstellen.”

In oktober 2022 had de Brugse gevangenis al enkele dagen te kampen met problemen met het elektriciteitsnetwerk. Een nood- en interventieplan trad in werking. Na een tweede black-out moest er een noodgenerator worden bijgezet, die de gevangenis van stroom moest voorzien.

Door de panne kon de beruchte drugsbaas Flor Bressers (36), die net die dag aan ons land werd overgeleverd, niet naar de Brugse gevangenis worden overgebracht.