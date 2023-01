Pakistaanse handelszaken moeten verplicht vroeger sluiten om stroom te besparen

Volgens de Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif bespaart het land met de maatregel zo’n 62 miljard roepie (omgerekend 257 miljoen euro).

Pakistan zag zijn reserves door de dure import van brandstoffen het voorbije jaar met de helft slinken. Het voert momenteel onderhandelingen met het IMF over nieuwe steunmaatregelen, in ruil voor hervormingen.

In Pakistan, dat 220 miljoen inwoners telt, is het de gewoonte dat winkels en restaurants tot diep in de nacht of zelfs tot ’s ochtends vroeg open blijven. Overdag is het vaak veel te warm om buiten te komen. Maar volgens de minister van Defensie is dat niet langer houdbaar door het dure stroomverbruik. Hij verwijst naar andere landen, waaronder Europa, waar er sluitingsuren gelden. Heel wat kleine handelszaken vrezen echter dat ze klanten zullen verliezen als ze vroeg moeten sluiten. “Het zal kleine bedrijven ruïneren. We zullen ons verzetten”, verklaarde een vakbondsleider in de hoofdstad Islamabad.

Ook in het verleden waren er al pogingen om een sluitingsuur op te leggen, maar dat mislukte steeds. Ook stroomproblemen zijn een oud zeer in het land. Bovendien richtten de zware overstromingen van 2022 veel schade aan: heel wat gebieden moeten worden heropgebouwd en miljoenen mensen zijn nog afhankelijk van humanitaire hulp.