Eén man staat aan het roer van de grootste popcornfabriek van Kinepolis: “Psychologische drama’s zijn niet goed voor de verkoop”

Vroeger ondenkbaar, vandaag vaste prik. Een op de vijf bioscoopbezoekers koopt steevast popcorn voor bij de film. Het epicentrum van ’s lands populairste cinemasnack ligt in Antwerpen. In een kleine keuken boven de cinemazalen van Kinepolis popt één vaste medewerker van ’s ochtends tot ’s avonds non-stop maïs. Goed voor 300 kilo per dag. En jawel, dat geraakt allemaal moeiteloos op. “Onze lonen worden met de winst op al die snacks betaald”, zegt Djino Janssens (22), hoofd van de Food & Beverage-afdeling.