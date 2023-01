Sarah De Bie en Wout van Aert openhartig op de tweede verjaardag van Georges: “Ik wil hem niet aandoen dat hij ook wielrenner wordt”

Het komt helemaal goed met Georges. In een nieuw prentenboek van mama Sarah zien we het ventje groot worden. “We willen dat er altijd liefde in zijn leven is”, zegt Sarah daarover. “We hebben geen plan voor hem. Hij mag zijn eigen weg kiezen.” Maar de Playstation en een wielercarrière hoeven daar voor papa Wout van Aert niet bij. “Het is ontzettend ondankbaar om als ‘zoon van’ ook een wielrenner te worden. Ze zullen hem altijd vergelijken met zijn papa. Ik wil hem dat niet aandoen.”