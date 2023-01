Facebook-moeder Meta krijgt 390 miljoen euro boete van Europese privacywaakhond

Meta Platforms Inc., moedermaatschappij van Facebook en Instagram, heeft van de Europese privacywaakhond twee boetes voor 390 miljoen euro in totaal gekregen. Het bedrijf zou zich niet gehouden hebben aan de Europese GDPR-regels, aldus de Ierse regulator die handelt in naam van de hele Europese Unie.

De boete houdt verband met de manier waarop het bedrijf klantengegevens gebruikte voor persoonlijke advertenties bij Facebook en Instagram. Meta krijgt nu drie maanden te tijd om zich in orde te stellen met de Europese regelgeving.

Facebook kreeg woensdag een boete van 210 miljoen euro en Instagram een boete van 180 miljoen. In de gebruikersvoorwaarden van beide socialemediakanalen waren klanten verplicht om persoonlijke advertenties te aanvaarden. Het onderzoek van de privacywaakhond kwam er na klachten van de Oostenrijkse activist Max Schrems in 2018. In mei van dat jaar trad de GDPR-wetgeving in werking.

Meta reageert door erop te wijzen dat er destijds onduidelijkheid was over de wettelijke basis voor het gebruik van bepaalde advertenties. Het bedrijf is het “volledig oneens” met de bevindingen en zal in beroep gaan.

Het is niet de eerste keer dat het Amerikaanse technologieconcern een boete krijgt in Europa. In september kreeg Instagram nog een boete van 405 miljoen euro voor de manier waarop het data van minderjarigen behandelde, en twee maanden later kreeg Meta een boete van 265 miljoen voor het onvoldoende beschermen van persoonlijke gegevens. DPC heeft trouwens nog een tiental onderzoeken lopen tegen het concern.

De grootste boete voor schending van de GDPR-regels in Europa -746 miljoen euro- was tot nu toe voor Amazon Inc, opgelegd door de Luxemburgse regulator.