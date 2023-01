Ziekenhuizen liggen vol en we staan pas aan begin van griepseizoen: “Hoe vroeger de griep begint, hoe zwaarder het wordt”

Het is ontzettend druk in de ziekenhuizen nu de griep volgens Sciensano aan alle criteria voldoet om een epidemie te worden genoemd. Het UZ Leuven heeft zelfs besloten de niet-dringende zorg uit te stellen. Nochtans is dit nog maar het begin van het griepseizoen. “Het is vrij vroeg begonnen. En hoe vroeger het begint, hoe intenser het seizoen wordt”, zegt viroloog Steven Van Gucht.