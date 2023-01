West Ham kondigt overlijden van covoorzitter David Gold aan

Premier League-club West Ham United is in rouw na de dood van David Gold, de covoorzitter van de Londense club. Gold stierf woensdagmorgen op 86-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Hij nam samen met David Sullivan het voorzitterschap van de club waar.

Gold kwam als jeugdspeler voor West Ham uit en werd na een succesvolle carrière in het bedrijfsleven voorzitter van de club in 2010. Hij was een succesvolle tandem met Sullivan, die in een reactie op de clubwebsite het nieuws bevestigde. “Van al onze gezamenlijke ondernemingen gaf West Ham ons het meeste trots en geluk”, stelde hij. “David had een langdurige band met de Hammers, groeide op in de buurt en wilde altijd het beste voor de club. Zijn heengaan is een groot verliest voor ons allemaal.”

Gold was eerder ook al voorzitter van Birmingham, vooraleer zich in 2009 in te kopen bij West Ham. De club dankte hem “voor het beschermen van de toekomst van de club in een periode van grote financiële onzekerheid”.