Zulte Waregem wil Brüls, laat STVV spelmaker gaan?

Via de makelaar van Christian Brüls kwam bij STVV het bericht binnen dat Zulte Waregem de middenvelder graag wil inlijven. De Truiense clubtop beraadslaagt nu of het de 34-jarige laat gaan.

Het contract van Brüls bij STVV loopt in juni af. Een akkoord om die overeenkomst open te breken kwam er nooit. Daarom lijkt de club bereid in te stemmen met een transfer mits ze aan de Tiensesteenweg een transfersom voor Brüls kunnen opstrijken.

Naast het financiële speelt ook het sportieve aspect mee. Zulte Waregem is volgende woensdag (10 januari) de tegenstander in de kwartfinale van de Beker van België. Bovendien is STVV mathematisch nog niet zeker van het behoud. Zulte Waregem wil met Vormer en Brüls punten pakken de volgende maanden om zo uit de degradatiezone weg te klimmen. Alles hangt af van wat Takayuki Tateishi en Andre Pinto beslissen de volgende uren of dagen.