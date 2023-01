WHO bezorgd over COVID-19-variant XBB.1.5

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de nieuwe omikronvariant XBB.1.5 van het coronavirus. De variant, die in oktober werd ontdekt, is besmettelijker dan de eerdere varianten, zei covidspecialiste Maria van Kerkhove van de WHO woensdag in Genève.

Volgens de beschikbare genetische analyses van het virus verspreidt de variant zich vooral in de Verenigde Staten en Europa en is hij al in 29 landen ontdekt. Het gaat om een subgroep van de omikronvariant die sinds het einde van 2021 rondgaat. Een risicoanalyse is aan de gang en zal binnenkort bekendgemaakt worden, zei Van Kerkhove.

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC (Centers for Disease Control and Prevention) schat dat XBB.1.5 goed was voor ongeveer 40,5 procent van alle nieuwe besmettingen in de laatste week van vorig jaar.

LEES OOK. Nieuwe coronavariant verspreidt zich over VS: “En dat is een ander verhaal”