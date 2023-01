Het discussiepunt van het terreurproces, maar hoe verlopen die naaktfouilles precies en zijn ze echt nodig?

Opnieuw is er commotie op het terreurproces over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek ontstaan, over de dagelijkse naaktfouilles van de beschuldigden. De beschuldigden weigeren nog om uit hun cel te komen, en de commissaris-generaal van de federale politie moest zich vandaag verantwoorden in de rechtszaal. Maar hoe verlopen die naaktfouilles precies?