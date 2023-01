Wat ze ook probeert, assisenvoorzitter Massart krijgt het probleem van de naaktfouilles niet opgelost

Politiebaas Marc De Mesmaeker heeft de reputatie een voorzichtig man te zijn, die niet grossiert in grote woorden. Maar vandaag in de Brusselse assisenzaal was hij extra omzichtig. Zich ervan bewust dat er een legertje advocaten van de verdediging als hyena’s op de loer lag, klaar om hem aan te vallen bij elk verkeerd gekozen woord over de naaktfouilles.

En voor hem zat assisenvoorzitter Laurence Massart. Een stilaan wanhopige Massart, die er maar niet in slaagt om het probleem rond die naaktfouilles uit haar assisenzaal te krijgen, en de beschuldigden erin. Ook vandaag bleef de glazen box nog maar eens helemaal leeg, omdat de politie deze ochtend aan de beschuldigden duidelijk had gemaakt dat er toch weer een naaktfouille zou volgen.

Massart had de topman van de federale politie inderhaast naar de getuigenbank geroepen omdat ze zich zorgen maakt. Vooral wegens de dreiging van Delphine Paci, de advocate van Salah Abdeslam, om te officialiseren dat haar cliënt geen eerlijk proces krijgt. Iets waar ze al twee dagen mee dreigt. De redenering is zo: Er is een beslissing van de rechter dat systematische naaktfouilles niet mogen, Salah Abdeslam moet er toch een ondergaan als hij naar zijn proces wil, hij staat dus voor de keuze tussen een mensonterende behandeling ondergaan of zijn eigen proces missen. Voor Paci is dat duidelijk een schending van zijn recht op een eerlijk proces. En dat bedreigt de geldigheid van het hele proces.

Naaktfouille in twee fasen: boven en onder

Daarom wil Massart absoluut controleren of de manier waarop de politie de beschuldigden ’s ochtends naar de assisenzaal brengt, wel aansluit bij rechterlijk verbod op systematische naaktfouilles. “Ik heb het vonnis van de kortgedingrechter over de naaktfouilles nog eens grondig nagelezen”, zei ze woensdagochtend. “Ik zie drie bezwaren. De naaktfouilles mogen niet systematisch zijn. Ze moeten individueel gemotiveerd worden. En er moeten duidelijke regels zijn.”

LEES OOK. Het discussiepunt van het terreurproces, maar hoe verlopen die naaktfouilles precies en zijn ze echt nodig?

Dat laatste probleem is door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne opgelost met een nieuwe ministeriële richtlijn. Die zegt onder meer dat een naaktfouille in twee fasen moet. Eerst de bovenkledij uit voor controle, nadien de onderkledij. Maar pas als de bovenkledij weer aan is.

Voor de twee andere bezwaren besliste Massart dus om politiebaas Marc De Mesmaeker op te roepen. En die kwam haar geruststellen. “Er bestaat geen bevel om elke dag systematisch naakt te fouilleren. En er is tegenwoordig voor elke beschuldigde wel degelijk een individuele motivatie, en die wordt dagelijks geëvalueerd. Elke dag moet een verantwoordelijke officier zich over die motivatie buigen en zijn akkoord geven.” En ja, ook gisteren en vandaag werden die motivaties al gemaakt.

Doorslagjes of grondige motivatie

Opgelost? Neen, niet opgelost. Want De Mesmaeker kon die motivaties niet tonen. Ze waren ook niet bezorgd aan de advocaten. “Zolang we ze niet hebben, bestaan ze voor ons niet”, was hun reactie. De Mesmaeker beloofde dat zo snel mogelijk te regelen. Maar veel vertrouwen is er niet. De verdediging is ervan overtuigd dat al die motivaties doorslagjes van elkaar zullen zijn, in plaats van echt individuele risico-analyses. Delpine Paci zei openlijk “dat de politie er alles aan doet om het vonnis tegen de naaktfouilles te omzeilen”, in plaats van het echt na te leven.

De advocaten wilden alleszins niet verder voor ze de motivaties gezien hadden. Voor Massart zat er niets anders op dan nog maar eens voortijdig te schorsen.

Eerder had ze De Mesmaeker wel een duidelijke boodschap meegegeven: Doe alles wat mogelijk is om die naaktfouilles te stoppen. Ze vroeg het met een omwegje, maar ze vroeg het ook recht op de man af: “Zijn die naaktfouilles echt nodig? Het zou voor iedereen een goeie zaak zijn, mochten ze stoppen.” En ook nog: “Meneer de commissaris-generaal, u moet dit deblokkeren”. Verschillende keren kwam ze erop terug. Maar De Mesmaeker beet niet.

Het naaktfouille-proces

Dus dreigt morgen meer van hetzelfde. Met beschuldigden die niet uit hun cel willen. Met advocaten die ermee dreigen op te stappen. Met incidenten in plaats van getuigenissen over de essentie: de moordende aanslag op tientallen onschuldigen in het Brusselse metrostation Maalbeek.